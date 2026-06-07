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    عربي وإقليمي

    اقتحامات واعتقالات صهيونية واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة

    واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملات الاقتحام والمداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل وتحقيقات ميدانية واعتقالات، وسط انتشار عسكري مكثف ومواجهات في عدد من المناطق.

    وتركزت الاقتحامات في شمال الضفة، حيث داهمت قوات الاحتلال بلدتي علار وعتيل في طولكرم، وقريتي أم التوت وجلبون في جنين، كما اقتحمت قوة خاصة قرية تياسير في طوباس. وشملت المداهمات أيضاً مدينة الخليل وبلدة دير جرير شرق رام الله ومدينة أريحا.

    وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة الدوحة، واقتحمت بلدات الخضر والعبيدية وزعترة ودار صلاح، إضافة إلى قريتي أبو انجيم ووادي رحال.

    كما منعت قوات الاحتلال الأهالي وطواقم الإطفاء من إخماد حريق أشعله مستوطنون في أراضٍ بمنطقة النقار شمال غربي قرية المغير شرق رام الله.

    المصدر: موقع المنار

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