زاخاروفا تعلق على اعتراف الرئيس الروماني بأن الزورق الذي انفجر في ميناء كونستانتا كان أوكرانيا

تساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت، عن موعد إغلاق رومانيا للبعثة الأوكرانية في البلاد أو طرد دبلوماسييها.

جاءت تصريحات زاخاروفا تعليقا على تصريح الرئيس الروماني نيكوسور دان، الذي أقر بأن الزورق المسير الذي انفجر في ميناء كونستانتا كان أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على “تلغرام”: “أسئلة لوزارة الخارجية الرومانية: متى تخططون لإغلاق البعثة الأوكرانية أو طرد دبلوماسييهم؟”.

وأضافت: “متى ستعتذرون للمواطنين الرومانيين عن أكاذيبكم المعادية لروسيا التي لا تنتهي؟ ومتى ستتوقفون عن دعم النظام الإرهابي في كييف؟”.

وفي وقت سابق، أفاد موقع “Hot News” الروماني، بأن السلطات الرومانية أفادت في بيان مشترك بأن الزورق المسير “انفجر ذاتيا” حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا (بتوقيت رومانيا)، دون أن يتسبب في سقوط أي ضحايا، مؤكدة أن المنطقة كانت قد عزلت وأمنت مسبقا من قبل قوات جهاز الاستخبارات الروماني وخفر السواحل ووزارة الدفاع الوطني.

وأشارت وزارة الدفاع الرومانية إلى أن الزورق البحري هو “من النوع المستخدم في الحرب بأوكرانيا”، مشددة على أن هذا الجسم “ليس جزءا من معدات الجيش الروماني، ولم يكن مشاركا في التدريبات الأخيرة التي نظمتها الوزارة في منطقة البحر الأسود”، مما يرجح أنه أوكراني، نظرا لاستخدام نظام كييف لمثل هذه المسيرات البحرية، التي تم العثور على واحدة منها مؤخرا في المياه الإقليمية اليونانية، ليؤكد بعدها الكابتن المتقاعد في البحرية الرومانية ساندو ماتيو لقناة Digi-24، أن الزورق أوكراني، كما أفادت القناة بأنه تم العثور على 4 مسيرات بحرية إضافية في المنطقة الساحلية للميناء.

المصدر: روسيا اليوم