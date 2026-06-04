بلدية سحمر: إن ما شهدته سحمر اليوم من ارتقاء شهداء واصابة جرحى مدنيين يطرح تساؤلات جِدية حول أداء الجهات المكلفة بمتابعة ملف النزوح والإيواء وفي مقدمها إدارة مخاطر الكوارث ومحافظ البقاع الذين كانوا على علم بالواقع الميداني الصعب والخطير