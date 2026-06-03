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   17 ذو الحجة 1447   
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    ⭕️الاعلام الحربي ينشر… ترقبوا تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري فوق قلعة الشقيف التاريخيّة

      المصدر: الاعلام الحربي

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