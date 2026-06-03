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    عربي وإقليمي

    إحصاء | عدد الإسرائيليين المغادرين في السنوات الأخيرة يفوق عدد العائدين

    كشف مركز الأبحاث التابع للكنيست الإسرائيلي أن 48% من الإسرائيليين الذين هاجروا من الأراضي الفلسطينية المحتلة هم من فئة الشبان وتتراوح أعمارهم بين 20 و44 عاماً.

    وأورد المركز الأرقام التالية:

    %52 من الإسرائيليين الذين هاجروا هم من مواليد إسرائيل و48% منهم من مواليد الخارج.

    نسبة المهاجرين الأكاديميين أصحاب اللقب الأول بلغت 33,2% رغم أن إجمالي نسبتهم في المجتمع هي 21,5%.

    نسبة المهاجرين الأكاديميين أصحاب اللقب الثاني بلغت 23,5% وهو ضعف نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي.

    نسبة المهاجرين الأكاديميين أصحاب لقب الدكتوراه بلغت 3,7% رغم أن نسبتهم في المجتمع لا تتجاوز 0,8%.

    المصدر: عرب 48

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