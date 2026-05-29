بوليفيا | مئات الأطباء يتظاهرون في لاباز تنديدًا بـ”خنق المستشفيات” وشح الأدوية والغذاء بسبب الحصار

تظاهر مئات الأطباء والكوادر الطبية، في شوارع وسط العاصمة البوليفية “لاباز”، في مسيرة احتجاجية غاضبة للتنديد بالنقص الحاد والكارثي في الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأغذية المخصصة للمرضى الراقدين في المستشفيات.

وجاء هذا الحراك الطبي الميداني بعد وصول المنظومة الصحية إلى حافة الانهيار التام، جراء الحواجز وإغلاق الطرق الشامل الذي تفرضه المجموعات العمالية ونقابات النقل المحتجة ضد حكومة الرئيس رودريغو باث لقرابة الشهر، مما منع وصول الشاحنات وصهاريج الأكسجين المسال والإمدادات الحيوية إلى العاصمة.

وجاب الأطباء والممرضون شوارع العاصمة وهم يرتدون مآزرهم البيضاء، رافعين لافتات تطالب بتحييد القطاع الصحي عن الصراع السياسي، ومحذرين من أن “المستشفيات باتت مخنوقة” وأن حياة آلاف المرضى في غرف العناية المركزة وأقسام غسيل الكلى أصبحت في خطر حقيقي ومباشر.

وأدان المتظاهرون استمرار إغلاق المداخل الرئيسية للمدينة، وأكدوا أن الأزمة لم تعد تقتصر على نقص الأكسجين والمستحضرات الطبية فحسب، بل امتدت لتشمل شح المواد الغذائية الأساسية اللازمة لإطعام المرضى داخل المنشآت الطبية العامة والخاصة، مع الارتفاع الجنوني في أسعار ما تبقى منها.

وكانت وجّهت النقابات الطبية نداءً عاجلاً إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة لفتح “ممرات إنسانية آمنة وفورية” لمرور القوافل الطبية، وفي الوقت ذاته حثوا الحكومة البوليفية على التدخل السريع وإيجاد حلول سياسية واقتصادية جذرية لإنهاء الأزمة ورفع الحصار قبل وقوع كارثة إنسانية لا يمكن تداركها.

المصدر: وكالة يونيوز