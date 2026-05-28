الخميس   
   28 05 2026   
   11 ذو الحجة 1447   
   بيروت 19:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة  14:45 الخميس تجمّعًا لآليّات وجنود العدوّ في بلدة شمع بقذائف المدّفعيّة

      مواضيع ذات صلة

      اعلام العدو: إصابة دبابة مَركافا و آلية عسكرية مدرّعة بنيران حزب الله في جنوب لبنان

      اعلام العدو: إصابة دبابة مَركافا و آلية عسكرية مدرّعة بنيران حزب الله في جنوب لبنان

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة  17:20 الخميس تجمّعًا لآليّات وجنود العدوّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخيّة

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند السّاعة  17:20 الخميس تجمّعًا لآليّات وجنود العدوّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخيّة

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوّي في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوّي في كريات شمونه ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة