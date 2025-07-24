لبنان

قاسم هاشم: كلام توم براك حول مزارع شبعا لا قيمة له

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في حديث له الخميس إن “كلام الوسيط الاميركي توم براك حول مزارع شبعا لا قيمة له”.

وتابع هاشم “كما هي كنتاكي ومزارعها لا تعنينا ولا قيمة لها عندنا، فإن قيمة مزارع شبعا وكل شبر من ارض لبنان لا تقاس كما يقدر الخارج ايا كان مبعوثا او وسيطا، فكيف اذا كان ممن يعتبر كبيرهم ان كل هذا العالم لا يستحق ان يكون الا جزءا من سيطرتهم وخاضعا لارادتهم وسلطتهم” .

واضاف هاشم “لم نكن ننتظر غير هذا التعاطي ممن لا يرى في وطننا والمنطقة الا القضايا التي تخدم اسيادهم الاسرائيلين”، وتابع “فليقل براك وغيره ما يريدون لان اصحاب الارض هم يقدرون قيمتها، فبئس هذا الزمن الذي يصبح فيه منطق الذئاب هو السائد مبدأ استبدال وتغيير معالم الاوطان كما يشاؤون”.

وعن مزارع شبعا، قال براك “ظننتها مزرعة خيول من كنتاكي، أجمل بقعة أرض رأيتها، على ماذا يتقاتلون؟ إنها أرض بلا قيمة، يمكن تبادلها ببساطة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام