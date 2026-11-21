النائب هاشم: الاستقلال الحقيقي لن يكون ناجزا وكاملا إلا بتحرير كامل تراب الجنوب

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “الاستقلال الحقيقي لن يكون ناجزا وكاملا إلا بتحرير كامل تراب الجنوب من رجس الاحتلال الاسرائيلي ونقف اليوم في هذه الذكرى للتأكيد أن الأوطان تحتاج الى تضحيات ورجال لتبقى عصية على العواصف التي تهب في ظل المتغيرات والتحديات”.

وقال هاشم السبت خلال وضع إكليل على ضريح أحد رجالات الاستقلال عدنان الحكيم في مدافن الباشورة في حضور ممثل قائد الجيش العميد نضال عجيب إن “الوطن يحتاج اليوم إلى عوامل القوة لحمايته وتحصينه، فما علينا إلا التمسك بها وأساسها وحدة الموقف الداخلي والالتفاف حول المؤسسة العسكرية كضمانة للوحدة والاستقرار الوطني”.

واكد هاشم انه “لا يجوز استهداف الجيش الوطني قيادة وضباطا ورتباء وأفراد واي تصويب باتجاه المؤسسة لاي موقع كان إنما هو خدمة مجانية لأعداء الوطن والمصلحة الوطنية تحتم على الجميع التقارب والتكامل والابتعاد عن لغة الفرقة والشرخ ليبقى لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا لجميع ابنائه وهو الوطن الذي يبقى وطن العيش الواحد والصورة النقية الذي تشع خيرا وجمالا دون انصياع او تبعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام