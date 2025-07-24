دولي

فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 49 شخصا في شرق روسيا

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية في بيان لها الخميس عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب “أن-24” في منطقة أمور وعلى متنها نحو 49 شخصا.

واشار البيان الى ان “رجال الإنقاذ انطلقوا إلى منطقة تيندينسكي في مقاطعة آمور للبحث عن الطائرة المفقودة”.

بدورها، نقلت “تاس” الروسية عن مصادر محلية قولها إن “طائرة تابعة لشركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا”.

من جهته، أوضح حاكم مقاطعة أمور فاسيلي أورلوف أن “الطائرة كانت تقل 43 راكبا، بينهم 5 أطفال و6 من أفراد الطاقم”.

هذا وأفادت “نوفوستي” بأن الأحوال الجوية في المنطقة التي فقدت فيها طائرة “آن-24” كانت سيئة.

وقالت السلطات المحلية إن “الاتصال بطائرة أن-24 التي كانت في رحلتها من خاباروفسك عبر بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، فقد أثناء قيامها بمحاولة ثانية للهبوط، فيما نقلت وكالة “تاس” عن مصدر لها أن “أن-24” لم ترسل إشارات عن وجود مشكلة خلال التحليق.

وتوجهت فرق الإنقاذ إلى منطقة تيندا للبحث عن الطائرة المفقودة، وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن “ظروف تايغا (الغابات الشمالية) تعقّد عملية البحث عن الطائرة المفقودة، وهي عملية تنفذ من الجو بشكل أساسي”.

المصدر: روسيا اليوم