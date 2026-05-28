العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاربعاء 27-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 27/05/2026، 37 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- الساعة 00:10 استهداف تجمّعات لقوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط تلّة الخزّان في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية من الصواريخ النوعيّة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

2- الساعة 00:15 استهداف تجمّعات لقوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة العديسة بصلية من الصواريخ النوعيّة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

3- الساعة 04:00 وفي إطار تصدّي مجاهدي المقاومة الإسلاميّة لتوغّل جيش العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة، استهداف قوّات العدوّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة وبالصواريخ الثقيلة.

4- الساعة 06:45 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمسيّرتين انقضاضيّتين.

5- الساعة 09:00 وفي إطار تصدّي مجاهدي المقاومة الإسلاميّة لتوغّل جيش العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة، اشتبك المجاهدون مع قوّات العدوّ من مسافة صفر عند المجمّع الثقافيّ في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وأجبروا العدوّ على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة ناريّة في المنطقة.

6- الساعة 11:10 استهداف دبّابة ميركافا عند بستان زطّام في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

7- الساعة 11:20 استهداف منصّة القبّة الحديديّة التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع جلّ العلام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

8- الساعة 11:50 استهداف منصّة القبّة الحديديّة التابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع جلّ العلام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة للمرة الثانية وتحقيق إصابة مؤكّدة.

9- الساعة 12:00 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمسيّرتين انقضاضيّتين.

10- الساعة 12:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل بمسيّرة انقضاضيّة.

11- الساعة 12:10 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الخزّان في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 12:10 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند المجمّع الثقافيّ في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

13- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بصواريخ نوعيّة.

14- الساعة 12:45 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند جلّ الحَمّار في بلدة العديسة بصواريخ نوعيّة.

15- الساعة 13:10 استهداف الموقع المستحدث التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة العويضة بصواريخ نوعيّة.

16- الساعة 13:25 استهداف دبّابتَي ميركافا في الحارة الشرقيّة لبلدة زوطر الشرقيّة بالصواريخ الموجّهة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

17- الساعة 13:45 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمسيّرة انقضاضيّة.

18- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

19- الساعة 14:20 استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

20- الساعة 14:20 استهداف آليتَي جاك هامر تابعتين لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقتَي أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

21- الساعة 14:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في معسكر غابات الجليل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

22- الساعة 14:45 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بمسيّرتين انقضاضيّتين.

23- الساعة 14:50 استهداف آليّة هندسيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في معسكر غابات الجليل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

24- الساعة 14:50 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمسيّرة انقضاضيّة.

25- الساعة 15:15 استهداف دبابة ميركافا في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

26- الساعة 15:45 استهداف آليّة نميرا في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

27- الساعة 16:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

28- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة العويضة بمسيّرة انقضاضيّة.

29- الساعة 17:10 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بصلية صاروخيّة.

30- الساعة 17:15 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بقذائف المدفعيّة.

31- الساعة 17:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

32- الساعة 17:30 استهداف دبّابتَي ميركافا عند الخزان في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقتَي أبابيل الانقضاضيّة وقد شوهدت إحداهما تحترق، تدخّلت على إثرها مروحيّة معادية لإخلاء الإصابات.

33- الساعة 17:40 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بمسيّرة انقضاضيّة نوعيّة.

34- الساعة 17:50 استهداف خيمة يتموضع فيها جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة نوعيّة.

35- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخيّة.

36- الساعة 18:10 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند جلّ الحَمّار في بلدة العديسة بصلية صاروخية.

37- الساعة 18:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي