مراسل المنار: الجيش اللبناني واصل اليوم انتشال الجثامين المتبقية جراء استهداف العدو الاسرائيلي البارحة لطريق سد بحيرة القرعون ومن بين الشهداء جندي في الجيش اللبناني وشخص من التابعية السورية وعنصر اسعاف وبذلك تصبح حصيلة شهداء غارة الأمس اربعة