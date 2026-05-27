في غزة .. صلاة عيد الأضحى بين الركام وبلا أضاحي

أدّى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في مصليات مؤقتة وأفنية مكشوفة قرب ركام المنازل والمساجد المدمرة في قطاع غزة، في مشهد طغت عليه آثار الدمار وغياب أبسط مظاهر الفرح والعيد، بعد يوم دامٍ استشهد فيه 14 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

صلاة عيد الأضحى في ساحة السرايا _ مدينة غزة pic.twitter.com/dVrRRm9dIg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 27, 2026

وتوزع المصلون في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أقيمت الصلاة في ساحات مفتوحة وعلى أنقاض أحياء سكنية دمرت بالكامل، وقرب المساجد المدمرة. وحرص المواطنون على أداء الشعيرة رغم المخاطر الأمنية، فيما بدت ملامح الحزن واضحة على الوجوه.

وحرص خطباء العيد على حث المواطنين على التكافل والتعاون وزيارة الأرحام وفق المستطاع واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، والتأكيد أن التضحيات المبذولة في أكبر إبادة جماعية في العصر الحديث سيعوضها الله العوض الجميل والجبر.

وغابت مظاهر العيد التقليدية بشكل شبه كامل، إذ لم تتوفر الأضاحي نتيجة منع إدخالها من قوات الاحتلال وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع سلاسل الإمداد، في وقت يتفاقم فيه شح الغذاء مع استمرار الحصار والتصعيد العسكري.

وعادت مؤشرات الجوع لتتصدر المشهد الإنساني، مع اعتماد آلاف الأسر على مساعدات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.

واستمر القصف الجوي والمدفعي في مناطق عدة من القطاع بالتزامن مع أول أيام العيد، ما عمّق حالة الخوف بين المدنيين، ودفع العديد من العائلات إلى تقليص تحركاتها والبقاء قرب أماكن النزوح أو الملاجئ المؤقتة.

وتحدث شهود عن أصوات انفجارات متقطعة تزامنت مع تكبيرات العيد، في مشهد يعكس التناقض الحاد بين طقوس العبادة وواقع الحرب.

ويواجه سكان غزة ظروفا إنسانية قاسية تتفاقم يوما بعد يوم، في ظل تراجع الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية، فيما تتزايد التحذيرات من كارثة إنسانية أوسع إذا استمر عدوان الاحتلال دون تدخل لوقف التصعيد وتأمين احتياجات المدنيين الأساسية.

ودعت حركة حماس إلى أن تكون أيام العيد فرصة لتعزيز أواصر الوحدة والتضامن وميداناً لتكثيف كل أشكال الدعم والإسناد لشعبنا في مواجهة إجرام الاحتلال الصهيوني.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وحتى اليوم، وعلى مدار (227) يوماً، ما مجموعه (3005) خروقات وانتهاكات جسيمة للاتفاق.

وأوضح المكتب في بيان صباح أول أيام عيد الأضحى أن الانتهاكات تنوعت بين عمليات قصف واستهداف مباشر للمدنيين، وإبادة مربعات سكنية كاملة، وإطلاق نار متكرر، إضافة إلى توغلات داخل المناطق السكنية.

وأضاف أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد (910) مواطنين، وإصابة (2747) آخرين بجراح متفاوتة، إلى جانب اختطاف واعتقال (82) مواطناً من قبل قوات الاحتلال.

وتابع أن (49,973) شاحنة فقط دخلت إلى قطاع غزة من أصل (135,600) شاحنة كان من المفترض دخولها، بنسبة التزام لم تتجاوز (36%).

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام