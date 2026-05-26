6 شهداء و34 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، في ظل استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى عدد من العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأفاد التقرير الإحصائي اليومي الصادر الثلاثاء بوصول 6 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم شهيدان جديدان وأربعة شهداء جرى انتشالهم، إضافة إلى تسجيل 34 إصابة.

وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفع إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 906 شهداء و2747 مصابا، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 781 حالة.

وفي السياق التراكمي منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، سجلت الوزارة 72803 شهداء و172855 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي مناطق يصعب الوصول إليها، في ظل تدهور الأوضاع الميدانية واستمرار القيود التي تعيق عمليات الإنقاذ.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام