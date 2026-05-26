العدو يهدد بالاعتداء على عشرات القرى والبلدات في الجنوب والبقاع الغربي

هدد العدو الصهيوني بالاعتداء على القرى والبلدات التالية طالبا من اهاليها الإخلاء وهي : طورا, دير قانون النهر, بدياس, برج رحال, معركة, العباسية, طير دبا. وفي وقت سابق هدد القرى التالية: المجادل, محرونة, جويا, الشهابية, دیر انطار. وقبلها كان هدد القرى والبلدات: بافليه, دردغيا, شحور, حلوسية, باريش, حلوسية الفوقا, طير فلسيه, بستیات, ارزون, جبل الزعرور, ظهر برية جابر, معروب, دبعال, الحميري. وسبقها تهديد القرى: خربة سلم, بير السناسل, قبريخا, مجدل سلم, قلوية, كفر دونين, تولین, صوانة، سلعا (صور), برج قلاوية, جبشيت, القصيبة (النبطية), فرون, عبا, دير كيفا, كفر صير, صريفا, الغندورية, النفاخية, قعقية الجسر, عدشيت الشقيف. كما هدد بلدتي مشغرة، سحمر (البقاع)، ومدينة النبطية . المصدر: موقع المنار