الجمعة   
   02 01 2026   
   12 رجب 1447   
   بيروت 16:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    جيش الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة

    أعلن جيش العدو الإسرائيلي، الجمعة، اعتقال نحو 100 فلسطيني خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة بزعم كونهم “مطلوبين”، في إطار اعتداءات متصاعدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

    وأوضح العدو أن الاعتقالات شملت 38 فلسطينيًا من وسط الضفة، و18 من الخليل، و22 من بيت أمر، و16 من قباطية، و6 من بروقين، مشيرًا إلى “وجود ناشطين من حركة حماس بينهم”.

    وسجلت مؤسسات حقوقية فلسطينية نحو 7 آلاف حالة اعتقال في الضفة خلال 2025، بينهم 600 طفل و200 سيدة، بينما بلغ إجمالي المعتقلين منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023 نحو 21 ألف فلسطيني، دون احتساب قطاع غزة والداخل المحتل.

    وتزامنت الاعتقالات مع استمرار الإبادة الصهيونية في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 71 ألف فلسطيني وجرحت 171 ألفاً، مع دمار نحو 90% من البنى التحتية المدنية.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    استشهاد فلسطيني وحملة اعتقالات واسعة للعدو في الضفة الغربية المحتلة

    استشهاد فلسطيني وحملة اعتقالات واسعة للعدو في الضفة الغربية المحتلة

    قصف صهيوني بالتزامن مع غرق خيام نازحين في غزة

    قصف صهيوني بالتزامن مع غرق خيام نازحين في غزة

    ارتقاء شهداء في غزّة.. وخروقات “إسرائيلية” لوقف إطلاق النار

    ارتقاء شهداء في غزّة.. وخروقات “إسرائيلية” لوقف إطلاق النار