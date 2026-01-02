جيش الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، الجمعة، اعتقال نحو 100 فلسطيني خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة بزعم كونهم “مطلوبين”، في إطار اعتداءات متصاعدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح العدو أن الاعتقالات شملت 38 فلسطينيًا من وسط الضفة، و18 من الخليل، و22 من بيت أمر، و16 من قباطية، و6 من بروقين، مشيرًا إلى “وجود ناشطين من حركة حماس بينهم”.

وسجلت مؤسسات حقوقية فلسطينية نحو 7 آلاف حالة اعتقال في الضفة خلال 2025، بينهم 600 طفل و200 سيدة، بينما بلغ إجمالي المعتقلين منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023 نحو 21 ألف فلسطيني، دون احتساب قطاع غزة والداخل المحتل.

وتزامنت الاعتقالات مع استمرار الإبادة الصهيونية في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 71 ألف فلسطيني وجرحت 171 ألفاً، مع دمار نحو 90% من البنى التحتية المدنية.

