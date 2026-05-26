مصدر خاص للمنار: العدو يمنع الوصول إلى طريق سدّ القرعون وحتى الجيش اللبناني ويعرقل سحب جثمان شهيد

أفاد مصدرٌ خاص للمنار أنّ قوات العدو الإسرائيلي تواصل فرض إجراءاتٍ ميدانية مشدّدة في محيط طريق سدّ بحيرة القرعون، حيث تمنع بشكلٍ كامل الاقتراب من المنطقة أو التنقّل عبر الطريق، في ظلّ تحليقٍ مكثّف ومراقبة مباشرة لأي حركة.

وبحسب المصدر، فإنّ المنع لم يقتصر على المدنيين، بل طال أيضاً محاولات رسمية للوصول إلى المكان، إذ مُنع الجيش اللبناني وبتبليغ من لجنة الميكانيزم من التوجّه لسحب جثمان أحد الشهداء الذي لا تزال هويته غير مؤكدة بشكلٍ نهائي، وسط ترجيحات بأن يكون أحد عناصر الجيش.

وأشار المصدر إلى أنّ هذه الإجراءات تعرقل الجهود الإنسانية والإغاثية، وتؤخّر عملية انتشال الجثمان، في وقتٍ تزداد فيه المخاوف من استمرار العدو في فرض واقعٍ ميداني خطير في المنطقة.

ويُذكر أنّ طريق سدّ بحيرة القرعون يُعدّ من النقاط الحيوية في البقاع الغربي، ما يجعل إقفاله ومنع الوصول إليه مؤشراً على تصعيدٍ ميداني لافت في المنطقة.

