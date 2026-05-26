مراسل المنار: محاولات العدو متواصلة للتقدّم عند محور مجرى النهر باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية واستمرار تصدي المقاومين

افاد مراسل المنار انه منذ ساعات تتواصل محاولات العدو الإسرائيلي للتقدّم عند محور مجرى النهر باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية وسط تصدٍّ من المقاومين الذين خاضوا اشتباكات مباشرة واستهدفوا القوة المتقدّمة بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية والمحلّقات الانقضاضية ما أدّى إلى إعاقة تحرّكها ومنعها من تحقيق أي تقدّم إلى البلدة ..

وفي السياق تؤكد المعلومات الميدانية أنّ كلّ ما يُشاع عن سيطرة قوات الاحتلال على زوطر الشرقية أو دخولها إلى داخل البلدة هو عارٍ من الصحة فيما لا تزال خطوط المواجهة محصورة عند الأطراف ومجرى النهر ..



كما تشير المعلومات إلى أنّ قوات الاحتلال وآلياته تعرّضت خلال الساعات الماضية لسلسلة استهدافات دقيقة طالت دبابة ميركافا وآليات عسكرية واتصالات ميدانية وجرّافات بالتزامن مع قصف مدفعي وصليات صاروخية استهدفت تجمعات الجنود والآليات على محور التقدّم ..

وقد اصدرت المقاومة الاسلامية بيانات عدة اليوم حول هذا التصدي.