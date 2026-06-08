المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها

واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها النوعية ضد العدو.. وامس اصدرت 29 بيانا حول العمليات البطولية التي تضمنت تصديا بريا وهجمات على تجمعات العدو في المناطق الحدودية وغير الحدودية وشمالي فلسطين المحتلة بمختلف انواع الاسلحة والمسيرات، وتصدت لطائرات حربية ومسيرة.



بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:20 الإثنين 08-06-2026‏ تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ على أطراف بلدة بيت ياحون بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏