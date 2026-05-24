المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الاسرائيلي

واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد العدو الاسرائيلي، وذلك دفاعا عن لبنان وشعبه بمواجهة العدوان الصهوني.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:40 الأحد 24-05-2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 24-05-2026‏

07 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:00 الأحد 24-05-2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ محيط نهر دير سريان بقذائف المدفعيّة وصليات صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:30 الأحد 24-05-2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ، للمرّة الثّانية، محيط نهر دير سريان بصليات صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 04:00 الأحد 24-05-2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ، للمرّة الثّالثة، محيط نهر دير سريان بصليات صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 الأحد 24-05-2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ، للمرّة الرّابعة، محيط نهر دير سريان بقذائف المدفعيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:00 الأحد 24-05-2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ، للمرّة الخامسة، محيط نهر دير سريان بقذائف المدفعيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 الأحد 24-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:30 الأحد 24-05-2026 قوّة إسرائيليّة متموضعة في منزل ببلدة البيّاضة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:30 الأحد 24-05-2026 آليّة هامر قيادية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المنارة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وقد شوهدت الآليّة تحترق.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (10):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 الأحد 24-05-2026 دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة الطّيبة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (11):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:55 الأحد 24-05-2026 لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء القطاع الغربيّ جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (12):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:00 الأحد 24-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (13):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:15 الأحد 24-05-2026 قوّة إسرائيليّة متموضعة داخل غرفة في منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (14):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:20 الأحد 24-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (15):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:30 الأحد 24-05-2026 مركزًا قياديًّا مُستحدثًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (16):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:35 الأحد 24-05-2026 تجمُّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة دير حنا جنوبي بلدة البياضة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (17):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:25 الأحد 24-05-2026 مركزًا قياديًّا مُستحدثًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ، للمرّة الثّانية، في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (18):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 16:45 الأحد 24-05-2026 تجمُّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (19):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:30 الأحد 24-05-2026 مركزًا قياديًّا مُستحدثًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ وتجهيزات فنّية تابعة للعدو في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة ومحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (20):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 17:20 الأحد 24-05-2026 لطائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء الجنوب بصاروخ أرض – جوّ.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (21):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:35 الأحد 24-05-2026 مقرّ قيادة اللواء 401 المُستحدث في بلدة دبل جنوبي لبنان بصلية صاروخيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (22):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:40 الأحد 24-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة.

المصدر: موقع المنار