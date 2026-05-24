أكسيوس: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوماً

نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتضمن ترتيبات تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز واستئناف تصدير النفط الإيراني، بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول الملف النووي.

ووفقاً للمسؤول، فإن مسودة الاتفاق تتضمن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة دون رسوم، مع التزام إيران بإزالة الألغام البحرية لضمان حرية المرور خلال فترة التهدئة.

كما تشير البنود إلى تخفيف تدريجي للقيود الأميركية على الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات تسمح بتصدير النفط، مقابل التزام طهران بإجراءات ميدانية مرتبطة بأمن الملاحة.

وفي الملف النووي، تنص المسودة على التزام إيران بعدم تطوير سلاح نووي، والانخراط في مفاوضات بشأن تخصيب اليورانيوم ومستوى المخزون النووي، ضمن إطار تفاوضي لاحق قابل للتحقق.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق يتضمن أيضاً ترتيبات أمنية وإقليمية، من بينها بند يهدف إلى تهدئة الجبهة بين “إسرائيل” و”حزب الله” في لبنان، وسط تحفظات إسرائيلية أُبلغت لواشنطن.

ويأمل البيت الأبيض في إعلان التفاهم خلال ساعات، في حال تم تجاوز النقاط العالقة، وسط تحذيرات من إمكانية تعثره إذا لم تُظهر إيران مرونة في الملف النووي، وفق “أكسيوس”.

المصدر: أكسيوس