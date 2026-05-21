اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يباشر تجهيز ملفات الأبنية المتضررة تمهيدًا للترميم وإعادة الإعمار

أعلن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بدء تجهيز ملفات الأبنية المهدّمة كليًا أو جزئيًا، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة بهدف متابعة أعمال إزالة الردم والترميم وإعادة الإعمار.

ودعا الاتحاد أصحاب العلاقة إلى التوجّه إلى مركز اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية على جادة الإمام الخميني – طريق المطار، مصطحبين المستندات المطلوبة وفق طبيعة الإشغال، وذلك ضمن المواعيد المحددة مسبقًا.

وأوضح الاتحاد أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة أوضاع الأبنية المتضررة وتنظيم الملفات اللازمة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بإعادة التأهيل والإعمار.

المصدر: جمعية العمل البلدي