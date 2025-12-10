اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يواصل حملاته الرقابية

نفّذت المفرزة الصحية في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية سلسلة من الجولات الميدانية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025 ضمن إطار تعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة الاهالي.

وشملت الحملة الكشف على 167 مؤسسة غذائية في مختلف مناطق الضاحية، نتج عنها توجيه 18 إنذاراً للمخالفين وتنظيم محضر ضبط واحد بحق إحدى المؤسسات غير الملتزمة بالمعايير الصحية.

كما قامت الفرق الرقابية بإتلاف مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية داخل 7 مؤسسات، إضافة إلى إقفال 3 مؤسسات مخالفة، اثنتان منها بالتعاون مع بلدية حارة حريك وواحدة بالتنسيق مع بلدية الغبيري.

واكد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية “استمراره في تنفيذ هذه الحملات حرصاً على ضمان غذاء آمن والالتزام بأعلى معايير السلامة الصحية في المؤسسات الغذائية”.

المصدر: موقع المنار