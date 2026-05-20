    تقرير مصور | مبادرات صغيرة داخل مراكز الإيواء في صيدا… النازحون يصنعون مساحة للحياة وسط النزوح

    بعيداً عن مشاهد الحرب والقصف، يحاول عدد من النازحين الجنوبيين في مراكز الإيواء بمدينة صيدا خلق مساحة صغيرة من الحياة، عبر مبادرات بسيطة داخل المدارس ومحيط مراكز الإيواء.

    وقد تحولت بعض الزوايا إلى دكاكين وبسطات متواضعة لبيع السكاكر للأطفال والمواد الغذائية والألبسة والحاجيات الأساسية، بأسعار مدروسة، في محاولة لتأمين مورد للعيش من جهة، وتسهيل احتياجات النازحين اليومية من جهة أخرى.

    ورغم بساطة هذه المشاريع، إلا أنها تعكس قدرة لافتة على التكيّف وصناعة واقع معيشي جديد داخل ظروف النزوح القاسية، حيث تتوزع المشاهد بين بسطات صغيرة ورفوف ممتلئة بالحاجيات اليومية.

    وفي التفاصيل، يواصل النازحون مواجهة تحدياتهم بالصبر والعمل، في محاولة لصناعة حياة تشبههم رغم قسوة الواقع

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار بين بلدتي العباسية وبرج رحال

