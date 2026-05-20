رويترز : إدارة ترامب تخطط لتقليص الدعم الأمريكي للناتو

أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإبلاغ الحلفاء في الناتو هذا الأسبوع بأنها ستقلص القدرات العسكرية المتاحة لدعم الحلفاء.

وقالت المصادر إن البنتاغون قرر تقليص تلك القدرات بشكل ملموس في أعقاب تلميح ترامب إلى أنه يتوقع من الدول الأوروبية أن تلقي على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن أمن القارة بدلا من الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أن البنتاغون يخطط للإعلان عن تلك الخطوة يوم الجمعة المقبل خلال اجتماع المسؤولين عن صياغة السياسات الدفاعية للناتو في بروكسل.

وتشير “رويترز” إلى أن بعض تفاصيل الخطوة لا تزال غير واضحة، وخصوصا سرعة نقل المسؤوليات من الولايات المتحدة إلى الحلفاء الأوروبيين.

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم البنتاغون رفض التعليق على الموضوع، كما لم يرد البنتاغون على الفور على طلب التعليق.

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت عن خططها لتقليص عدد القوات الأمريكية في أوروبا بحوالي 5 آلاف عسكري، بما في ذلك إلغاء نشر لواء على أراضي بولندا.

ويأتي ذلك بعد اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلفاء الأوروبيين في الناتو بأنهم تقاعسوا عن دعم عمليته ضد إيران ويعتمدون بشكل مفرط على القدرات العسكرية الأمريكية.

المصدر: وكالة رويترز