الجيش الإيراني: إذا اعتدى العدو على بلادنا سنفتح جبهات جديدة

أعلن المتحدث باسم الجيش الايراني اليوم الثلاثاء أنه “إذا ارتكب العدو حماقة جديدة واعتدى على بلادنا مرة أخرى سنفتح جبهات جديدة ضده بأدوات وأساليب جديدة”.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن “أي عدوان ضد إيران سيُقابل برد أشد”، مضيفاً “نحن مستعدون لجميع السيناريوهات”.

رضائي قال إنه “على الأميركيين إما أن يخضعوا للدبلوماسية وشروطنا أو يخضعوا لقوة صواريخنا”.

هذا وأشار إلى أن “تاريخ مضيق هرمز لن يعود أبداً إلى ما كان عليه ولا توجد أي قوة يمكنها فتحه بدون موافقتنا”، موضحاً أن بلاده “بصدد تنفيذ إطار قانوني جديد سيصادق عليه مجلس الشورى لإدارة مضيق هرمز ووفقاً لهذا الإطار لن يُسمح لسفن العدو بالعبور منه”.

