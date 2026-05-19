القناة 12 العبرية: يرصد الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة تغييراً في استراتيجية إطلاق النار لحزب الله، الذي ينتقل إلى نمط حرب استنزاف ضد قوات الجيش في جنوب لبنان والعمق الإسرائيلي.