الرئيس عون: الاطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات هو الانسحاب الاسرائيلي ووقف اطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان” الاطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات، يتمثل بالانسحاب الاسرائيلي ووقف اطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية او المالية للبنان، اما ما يتم تناوله خلاف ذلك فهو غير صحيح”.

وقال: “من واجبي، وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي، ان أقوم بالمستحيل وبما هو اقل كلفة كي أوقف الحرب عن لبنان وشعبه”.

كلام عون جاء خلال استقباله النائب ميشال ضاهر مع وفد من الاتحادات الزراعية. وتوجه اليهم بالقول:” انتم متجذرون في هذه الأرض لأنكم تدركون قيمتها، فحافظوا على هذا التعلق واورثوه لابنائكم الذين هم ثروة الوطن”.

‏واكد مواصلة “السعي لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق امام الإنتاج اللبناني، ولتقديم التسهيلات للمزارعين في الداخل اللبناني لتمكينهم من الاستمرار في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

مصرف الاسكان

كذلك، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مع أعضاء مجلس الإدارة والذي قدم له تذكار اليوبيل الذهبي لمصرف الإسكان “عربون تقدير ووفاء على ما قدمه من دعم وثقة لمصرف الإسكان”.

والقى حبيب في مستهل اللقاء كلمة، قال فيها: ” خمسون عاما من العطاء ليست مجرد رقم بل هي مسيرة وطنية ممتدة حملت في طياتها رسالة إنسانية واجتماعية ووطنية، عنوانها حق كل مواطن لبناني بالسكن الكريم والاستقرار الاجتماعي بما يساعد في دعم التنمية الاقتصادية للبنان. وفي هذه المسيرة كان لدعم فخامتكم منذ توليكم سلطاتكم الدستورية الأثر الأكبر في منح مصرف الاسكان دفعا متجددا وثقة راسخة للاستثمار والتوسع. وقد لمسنا من فخامتكم حرصا وطنيا صادقا وايمانا عميقا برسالة هذا المصرف ودوره في خدمة اللبنانيين وصون كرامتهم الاجتماعية. كما ان توجيهات فخامتكم في تعزيز التعاون مع الصناديق العربية والدولية والجهات الداعمة ومتابعتكم المباشرة لها مع قادة الدول الشقيقة التي تنتمي اليها، هذه الصناديق فتحت امام المصرف آفاقا جديدة ورسخت جسور ثقة متبادلة مع شركائنا العرب والأجانب الذين نعتز بعلاقتنا معهم والتي باتت اليوم قائمة على التعاون البناء والرؤية المشتركة والثقة المستدامة”.

أضاف: “نحن كمجلس إدارة مع فريق عمل متجانس وكفوء في المصرف، وبفضل هذا الدعم نمضي قدما بإيمان اعمق وطموح اكبر بتوسيع برامج القروض السكنية وتمكين اكبر عدد ممكن من حقهم الطبيعي بالسكن والمساهمة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في لبنان. نحن كمصرف متتخصص ممول من قروض فقط وليس مبنيا على ودائع بغية منح العائلات اللبنانية قروضا سكنية تساهم بتنشيط حركة اقتصادية وعقارية كاملة لناحية حركة البناء والمقاولات وتوابعهما”.

ولفت الى أن “ما تمنحوه من ثقة وامل للمؤسسات الوطنية ليس مجرد دعم، بل ركيزة قوة والهام. واليوم نحن نهدي الى فخامتكم درع اليوبيل الذهبي لمصرف الإسكان، ونحمل معه كل التقدير والامتنان وايماننا العميق بدوركم في دعم المؤسسات الوطنية وصون مسيرة هذا الوطن”.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، متمنيا له المزيد من تحقيق النجاحات”. وإذ نوه بأن “بوادر الازمة الاقتصادية برزت في العام 2019 عندما توقفت القروض السكنية وما تبع الامر من تداعيات على قطاع البناء عامة”، ثمن ما يقوم به المصرف “لجهة توفير القروض المصرفية واستنهاض هذا القطاع مجددا، ما يدل على قدرة اللبناني على التكيف وفق الظروف ومحاولته خلق الفرص من الازمات، وبما يؤمن للبنانيين، لا سيما للجيل الجديد، إمكانات توفير السكن في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا”.

وشدد الرئيس عون على ان “الثقة تشكل العامل الأساسي للاستثمار والبناء وحتى للاستمرار في منح القروض من قبل الدول الداعمة، وهي تستلزم بدورها تحقق الشفافية، بحيث تستفيد من الأموال الطبقة المحتاجة وليس الطبقة الميسورة”.

الوزير منسى

وزاريا، عرض الرئيس عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى للأوضاع الامنية في البلاد والتطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

ماغرو

ديبلوماسيا، اجرى رئيس الجمهورية مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو جولة افق تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات المتصلة بالمفاوضات اللبنانية الاميركية – الاسرائيلية في واشنطن.

ابي رميا

واستقبل الرئيس عون رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا الذي صرح بعد اللقاء، فقال: “كان اللقاء مع رئيس الجمهورية لاستئذانه بالسفر الى العاصمة الفرنسية حيث سيكون لي بعض اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين وذلك من موقعي كرئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية- الفرنسية، وقد اطلعت على المعطيات الحالية بعد المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن برعاية أميركية. وانطلاقا من الواقع الذي نعيشه، فان الصورة التي ننقلها هي ان لبنان بأمس الحاجة للوصول الى الاستقرار المنشود على المستوى الشعبي الامر الذي يتطلب التضامن والتكاتف حول المواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية”.

اللواء شقير

واستقبل الرئيس عون المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير وعرض معه للاوضاع الامنية في البلاد وعمل الامن العام في مختلف المجالات.

وقد اطلع اللواء شقير رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في باريس والولايات المتحدة الاميركية مع عدد من المسؤولين الامنيين الفرنسيين والاميركيين، واستأذنه السفر الى العراق لمتابعة البحث مع المسؤولين العراقيين في التعاون القائم مع لبنان.

وتطرق اللقاء ايضا الى الاجراءات التي يتخذها الامن العام لتسيير الحركة على المعابر البرية والجوية والبحرية.