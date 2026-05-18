    لبنان

    أبو حمدان: استثناء الضاحية من أي تهدئة استهداف للمقاومة وبيئتها

      حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة رامي أبو حمدان من الطروحات المتداولة بشأن وقف إطلاق النار، معتبراً أن أي صيغة تستثني الضاحية الجنوبية من الترتيبات المقترحة تشكل غطاءً رسمياً لاستهداف المقاومة وبيئتها.

      وجاء كلام أبو حمدان خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله في حسينية بلدة سرعين بمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاد المسعف في الهيئة الصحية الإسلامية – الدفاع المدني جواد حسين شومان، بحضور فعاليات وأهالٍ من المنطقة.

      واعتبر أن الطرح المتداول، في ظل المواقف الإسرائيلية والأميركية تجاه المقاومة، يمثل مساراً خطيراً، وذهب إلى حد وصفه بأنه بمثابة “إعلان حرب” على المقاومة وبيئتها، محملاً الجهات المعنية مسؤولية تداعياته.

      وأكد أبو حمدان في ختام كلمته أن المقاومة ترفض هذه الطروحات، مشدداً على أن ما يُفرض في الميدان هو الذي يرسم المعادلات في مواجهة العدو.

      المصدر: موقع المنار

      تقارير مصورة | العدو يخرق وقف النار باستهداف مبنى سكني في بعلبك وارتقاء شهيدين فلسطينين

      النائب الحاج حسن يحذر من مسار أمني في البنتاغون بين لبنان و"إسرائيل": لا للتطبيع ولا لتوريط السلطة

      بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند الخامسة والنصف من بعد ظهر غد

