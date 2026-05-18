لبنان | شهبدان بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي إثر غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك

استهدفت غارة إسرائيلية، منتصف ليل الأحد الإثنين، مبنى من طابقين في منطقة بساتين بعلبك شرقي لبنان، يقع على بُعد نحو 400 متر من مخيم الجليل الفلسطيني “ويفل”، في حي الإمام الأوزاعي الذي تقطنه غالبية فلسطينية.

وأسفرت الغارة، وفق الحصيلة النهائية الأولية، عن استشهاد وائل عبد الحليم، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وابنته (17 عاماً)، فيما أُصيبت زوجته واثنان من أولاده بجروح متفاوتة.

وفرضت القوى الأمنية طوقاً في محيط المكان المستهدف، بينما عملت فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقل الجرحى ورفع الأنقاض، وسط حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

ويُعدّ هذا الاستهداف الأول لمنطقة بساتين بعلبك ومحيط مخيم الجليل الفلسطيني “ويفل” منذ عام 2024، كما يأتي بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

