قاليباف: بمواصلة خط المقاومة سيتم تحديد مصير الأمة الفلسطينية

أعلن رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، في رسالة اليوم الأحد بمناسبة استشهاد قائد كتائب عز الدين القسام، أنه “مرة أخرى، تلطخت أيدي الكيان الصهيوني المجرم بدماء مجاهد عظيم مجهول. ففي الوقت الذي كان فيه وقف إطلاق النار سائداً ظاهرياً في قطاع غزة الباسل، بفضل وعود كاذبة من المجرمين المعروفين، استشهد “عز الدين الحداد”، قائد كتائب عز الدين القسام الباسلة، على يد الجماعة الصهيونية الإجرامية، مع زوجته وابنته.”

كما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في رسالته: “لقد أمضى هذا الأخ المجاهد حياته في قتال غزاة أرضه، سواء في ساحات المعارك أو في سجون القتلة الصهاينة، وكرّس ولديه لهذا الدرب. ورغم أن سنوات حياة غزاة القبلة الأولى للمسلمين كانت حافلة بالجرائم والخيانة، فإن استشهاده خلال فترة وقف إطلاق النار أكد مجدداً نكثهم للعهد ونقضهم للعقد”.

وأشار قاليباف إلى أنه “لا شك أن الوعد الإلهي لا يتغير، وبمواصلة خط المقاومة، سيتم تحديد مصير الأمة الفلسطينية وأرضها بأيدي الفلسطينيين الغيورين”.

