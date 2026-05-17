مفوضية حقوق الإنسان: الأسرى الفلسطينيون يواجهون تعذيبًا ممنهجًا في سجون الاحتلال

استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى “تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وأكد المتحدث باسم المفوضية “ثمين الخيطان” أن الأسرى الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية” يواجهون بصورة منهجية التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، مشيرًا إلى توثيق حالات متعددة بينها أطفال.

وجاءت تصريحات الخيطان تعليقًا على تقرير أعدّه مراسل نيويورك تايمز نيكولاس كريستوف، تضمن شهادات لأسرى سابقين تحدثوا عن انتهاكات واعتداءات جنسية ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية.

كما كشفت المفوضية أنها تحققت من وفاة ما لا يقل عن 90 معتقلًا فلسطينيًا لدى الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط دعوات متزايدة لإنهاء الانتهاكات واحترام القانون الدولي.

وفي السياق، تحدثت تقارير إعلامية “إسرائيلية” عن تدهور حاد في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، في ظل استمرار منع زيارات جهات دولية رقابية إلى السجون.

