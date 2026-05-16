العدوان الصهيوني متواصل على الجنوب رغم ما يسمى “تجديد وقف النار” بين السلطة والعدو برعاية واشنطن

بعد التمديد الأميركي لوقف اطلاق النار هدد العدو الإسرائيلي سكان 9 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء ،وهي بلدات قعقعية الصنوبر، كوثرية السياد، المروانية، الغسانية، تفاحتا، ارزي (صيدا)، البابلية، انصار (النبطية)، البيسارية.

وأغار الطيران الحربي المعادي على بلدات كوثرية السياد الغسانية قاقعية الصنوبر و وتفاحتا وديرقانون راس العين جنوب لبنان، وعلى بلدة حبوش قضاء النبطية.

كما اغار على بلدة يحمر الشقيف بالتزامن مع قصف واغار على بلدة انصار جنوب لبنان,

وصباح اليوم توغلت قوة صهيونية بإتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعا تزامناً مع حملة تمشيط بالاسلحة الرشاشة

وتعرضت اطراف بلدتي الحنية والقليلة جنوب لبنان لقصف مدفعي.

واغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة كوثرية السياد لآل نصار دون وقوع إصابات.

كما شن الطيران المعادي غارة “إسرائيلية” استهدفت المنطقة الواقعة بين أرنون ويحمر الشقيف.

اثار العدوان على بلدة حبوش

اثار العدوان على الشهابية

المصدر: موقع المنار