العدوان الصهيوني متواصل على لبنان مستهدفا المدنيين و الطواقم الصحية

يواص الاحتلال اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب واستهدف طيرانه الحربي فجر اليوم بلدات شقرا والطيري وجويا. كما طال القصف المدفعي منطقة وادي السلوقي، وبلدات مجدل سلم، قبريخا، صفد البطيخ، شقرا، برعشيت، بيت ياحون، حاريص وحداثا. كما استهدف الطيران المسير المعادي سيارة اسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية بالقرب من مستشفى الاستشهادي صلاح غندور في بنت جبيل ادت الى ارتقاء شهيدين، مسعف من الطاقم الاسعافي اضافة الى الجريح الذي كان ينقل في سيارة الاسعاف.

كما استهدف الطيران المعادي مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة دير كيفا.

المصدر: قناة المنار