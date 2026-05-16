السبت   
   16 05 2026   
   28 ذو القعدة 1447   
   بيروت 12:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    فتح جميع المنافذ الجمركية العراقية أمام إيران

      أمر رئيس الوزراء العراقي جميع المنافذ الجمركية في بلاده بضرورة تفعيل حركة عبور البضائع مع ايران، ليتم بذلك فتح طرق التجارة الإيرانية عبر العراق بشكل كامل، وذلك بعد خطوة مماثلة من باكستان.
      وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء انه مضى أكثر من شهر على الحصار البحري الأمريكي، وتضاعفت التجارة الإيرانية عبر السكك الحديدية مع الصين ثلاث مرات، واستحدثت باكستان مساراً عبورياً جديداً مع إيران، وأصبحت تسمح بعبور بضائع الدول الأخرى عبر أراضيها متجهة إلى إيران.

      والآن، كلّفت بغداد كلاً من إدارات الجمارك في المناطق الشمالية والوسطى والغربية والجنوبية، وإدارة جمارك البريد الجوي، وجمارك مطار بغداد الدولي، بتفعيل عمليات نقل الترانزيت وإعادة تحميل البضائع مع إيران.

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس الايراني: عندما تتحقق الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية ستفشل مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

      الرئيس الايراني: عندما تتحقق الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية ستفشل مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني