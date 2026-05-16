فتح جميع المنافذ الجمركية العراقية أمام إيران

أمر رئيس الوزراء العراقي جميع المنافذ الجمركية في بلاده بضرورة تفعيل حركة عبور البضائع مع ايران، ليتم بذلك فتح طرق التجارة الإيرانية عبر العراق بشكل كامل، وذلك بعد خطوة مماثلة من باكستان.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء انه مضى أكثر من شهر على الحصار البحري الأمريكي، وتضاعفت التجارة الإيرانية عبر السكك الحديدية مع الصين ثلاث مرات، واستحدثت باكستان مساراً عبورياً جديداً مع إيران، وأصبحت تسمح بعبور بضائع الدول الأخرى عبر أراضيها متجهة إلى إيران.

والآن، كلّفت بغداد كلاً من إدارات الجمارك في المناطق الشمالية والوسطى والغربية والجنوبية، وإدارة جمارك البريد الجوي، وجمارك مطار بغداد الدولي، بتفعيل عمليات نقل الترانزيت وإعادة تحميل البضائع مع إيران.