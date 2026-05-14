    أسطول الصمود ينطلق من تركيا اليوم بمشاركة 54 سفينة و500 ناشط دولي

      يستعد أسطول الصمود العالمي للانطلاق، اليوم الخميس، من مدينة مرمريس المطلة على البحر المتوسط في تركيا، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة 54 سفينة وأكثر من 500 ناشط ومتضامن دولي.

      جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من أعضاء مجلس إدارة الأسطول في مدينة مرمريس بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، بينهم سميرة آق دنيز أوردو، وإيمان المخلوفي، وسيف أبو كشك، وكو تينموانغ، ونتاليا ماريا، حيث أكد المشاركون استمرار الجهود الدولية لكسر الحصار المفروض على القطاع رغم التهديدات الإسرائيلية المتكررة.

      وقال عضو الأسطول، الناشط الفلسطيني الإسباني سيف أبو كشك، إن إسرائيل لا تحترم حقوق الإنسان ولا القانون الدولي، مشيرا إلى أن النشطاء قرروا المضي قدما في رحلات كسر الحصار بعد الأخذ بعين الاعتبار كل ما حدث في فلسطين خلال السنوات الماضية.

      وأضاف أبو كشك أن 54 سفينة ستنطلق من مرمريس باتجاه غزة، بينها خمس سفن تابعة لتحالف أسطول الحرية، بمشاركة أكثر من 500 شخص من جنسيات مختلفة، مؤكدا أن إسرائيل تفرض إبادة بطيئة بحق الفلسطينيين في غزة عبر سياسة التجويع المتعمد، إلى جانب ما وصفه بـ”عملية استعمارية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية”.

      وكان جيش الاحتلال شن في 29 أبريل/نيسان الماضي هجوما في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت اليونانية استهدف سفنا تابعة لأسطول الصمود، الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة. واحتجزت إسرائيل حينها 21 قاربا وعلى متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها نحو المياه الإقليمية اليونانية.

      وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة محاولات دولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي تسبب في تدهور إنساني واسع، تفاقم بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما رافقها من دمار واسع للبنية السكنية وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني داخل غزة.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

