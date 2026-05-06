الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مختطفي “أسطول الصمود”

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال إلى الإفراج فورًا، ودون شروط عن الناشطَين في “أسطول الصمود العالمي” سيف أبو كشك وتياغو دي أفيلا، المعتقلين في إسرائيل.

وجاء ذلك في بيان نشره متحدث المفوضية ثمين الخيطان، اليوم الأربعاء. قال فيه إنّ “على إسرائيل أن تفرج فورًا ودون شروط عن عضوَي أسطول الصمود العالمي، سيف أبو كشك وتياغو دي أفيلا، اللذين تم احتجازهما في المياه الدولية ونقلهما إلى إسرائيل، حيث ما زالا محتجزين دون توجيه تهم إليهما”.

وأضاف أنّ “التضامن ومحاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، وهم في أمسّ الحاجة إليها، ليسا جريمة”.

وتابع قائلًا “يجب التحقيق في التقارير المقلقة عن سوء المعاملة الشديدة التي تعرض لها أبو كشك ودي أفيلا، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.

كما دعا الخيطان إلى “إنهاء استخدام إسرائيل للاعتقال التعسفي وقوانين الإرهاب ذات التعريف الغامض والفضفاض”، التي “تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأردف ذلك بقوله “على “إسرائيل” كذلك أن تنهي حصارها على غزة، وأن تسمح وتسهّل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بكميات كافية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام