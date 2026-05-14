لافروف: هدف بوتين ومودي بالتبادل التجاري البالغ 100 مليار دولار “سيتحقق”

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الهدف الذي حدده الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لرفع حجم التبادل التجاري الروسي-الهندي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يسير على المسار الصحيح، إذ يقترب حجم التداول الثنائي بالفعل من حاجز الـ60 مليار دولار.

وخلال محادثات أجراها لافروف مع وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في نيودلهي، جرى بحث سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة، والطاقة، والبنية التحتية للنقل، والعلوم، والتكنولوجيا، والاستثمار.

وأكد لافروف أن التنسيق بين روسيا والهند في إطار مجموعات “بريكس”، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين (G20)، والأمم المتحدة، يكتسب أهمية متزايدة، وذلك في ظل سعي كلا البلدين لإيجاد “حلول لمشكلات عالمية لم نكن نحن من تسبب فيها”.

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى نيودلهي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث سيحضر اجتماع وزراء خارجية دول “بريكس” يومي 14 و15 ايار / مايو الجاري.

ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سيركز المشاركون في اجتماع وزراء خارجية “بريكس” على خطوات تطوير الشراكة الاستراتيجية في سياق الاستعدادات للقمة الثامنة عشرة للبريكس، التي ستُعقد أيضًا في نيودلهي في سبتمبر/أيلول. وسيشارك في عدد من الجلسات وزراء خارجية الدول الأعضاء في “بريكس”.

المصدر: وكالة سبوتنيك