بزشكيان: أعداء إيران يخشون تماسك الشعب ويسعون لإثارة الانقسام وزرع اليأس

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أعداء إيران يخشون انسجام الشعب الإيراني وتلاحمه، مشيراً إلى أنهم سعوا دائماً إلى عرقلة مسار تقدم البلاد من خلال إثارة الانقسام والخلافات وزرع اليأس في نفوس المواطنين.

وجاءت تصريحات بزشكيان خلال تفقده، الأربعاء، معسكر المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم، حيث اطلع عن قرب على آخر مراحل إعداد اللاعبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

وخلال لقائه لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني ومسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم، شدد الرئيس الإيراني على ضرورة بذل الجهود وتعزيز التماسك الوطني، وإظهار عزّة واقتدار الشعب الإيراني على الساحة العالمية.

وقال بزشكيان مخاطباً اللاعبين: “انزلوا إلى الميدان بكل ما أوتيتم من قوة من أجل رفعة إيران واعتزازها”.

كما شدد على أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، مضيفاً: “إن أملنا هو إيران قوية وهادئة وموحدة”، مؤكداً أن أعداء الشعب الإيراني يخشون هذا التماسك والتآزر والقدرة الوطنية الكبيرة، ويسعون باستمرار إلى إعاقة تقدم البلاد عبر تأجيج الانقسامات والخلافات ونشر اليأس بين أبناء الشعب.

وأشار الرئيس الإيراني إلى الضغوط والتهديدات والإجراءات العدائية التي تعرضت لها إيران خلال السنوات الأخيرة، قائلاً إن “التجربة التاريخية أثبتت أنه كلما خطت البلاد خطوات في مسار التقدم العلمي والثقافي والرياضي والتقني، تحرك الأعداء باستخدام أدوات مختلفة لوقف هذا المسار”.

وأضاف أن استهداف النخب والعلماء والمراكز العلمية والشخصيات المؤثرة، وحتى الرموز الاجتماعية التي تبعث الأمل، يأتي ضمن مشروع يهدف إلى إضعاف الاقتدار الوطني الإيراني.

وانتقد بزشكيان ما وصفه بالنهج المزدوج للقوى المهيمنة على الساحة الدولية، قائلاً إن “الذين ينتهكون بشكل واضح المبادئ الإنسانية والقواعد الدولية، يتشدقون اليوم بالدفاع عن حقوق الإنسان”.

