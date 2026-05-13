ترامب «لا يعتقد» أنه بحاجة لمساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، إنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى ​مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران حتى في ظل تبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام دائم وإحكام طهران قبضتها على مضيق ‌هرمز.

وقبل انعقاد قمة بالغة الأهمية في بكين، قال ترامب للصحافيين «لا أعتقد أننا بحاجة إلى أيّ مساعدة بشأن إيران. ​سننتصر بطريقة أو بأخرى، سلمياً أو بغير ذلك».

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالآثار الاقتصادية للحرب على إيران، أصرّ ترامب على أن سياساته تؤتي ثمارها، وأن الارتفاع في نسب التضخّم ليس سوى أمر موقت ناجم عن الحرب.

وقال «تضخّمنا مؤقت فقط»، متوقعاً أن ينخفض إلى 1,5% من مستواه الحالي البالغ 3,8%، وهو الأعلى في ثلاث سنوات. وأضاف «بمجرّد انتهاء هذه الحرب، والتي لن تطول، سترون أسعار النفط تنخفض».

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان الوضع المالي للأميركيين دفعه إلى إبرام اتفاق سلام مع إيران، قال ترامب «ولا حتى بنسبة ضئيلة. الأمر الوحيد الذي يهمّ عندما أتحدث عن إيران هو أنه لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي»، مضيفاً «أنا لا أفكر في الوضع المالي للأميركيين، لا أفكر في أي أحد».

وطلب من شي «فتح» الصين أمام الشركات الأميركية

في غضون ذلك، قال ترامب أيضاً إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ «فتح» الصين أمام الشركات الأميركية.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي متحدثاً عن رؤساء تنفيذيين لشركات أميركية يرافقونه في الرحلة «سأطلب من الرئيس شي، وهو زعيم ذو مكانة استثنائية، أن يفتح الصين حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص الرائعون من القيام بسحرهم، والمساعدة في الارتقاء بجمهورية الصين الشعبية إلى مستوى أعلى!».

المصدر: الفرنسية