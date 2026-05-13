مصدر أمني إسرائيلي: حزب الله نفّذ هجمات بمسيّرات على دفعتين شمالاً وأصاب أهدافاً عسكرية

نقلت القناة الخامسة عشرة العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي أن حزب الله أطلق سرباً واسع النطاق من الطائرات المسيّرة باتجاه أهداف في الشمال المحتل، في هجمات وُصفت بأنها الأشد حتى اليوم.

وبحسب المصدر، جرى إطلاق موجتين من المسيّرات؛ الأولى استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وأدت إلى إصابة جنديين، فيما استهدفت مسيّرتان أخريان هدفاً على الحدود تسببتا في اندلاع حريق.

وأضاف أن موجة ثانية أكثر كثافة أُطلقت بعد أقل من ساعة نحو الهدف نفسه داخل الشمال، حيث حلّقت المسيّرات لفترة طويلة بحثاً عن نقطة الإصابة، وسط قلق إسرائيلي من تزامن الهجمات وصعوبة التصدي لها.

