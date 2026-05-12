الثلاثاء   
   12 05 2026   
   24 ذو القعدة 1447   
   بيروت 11:20
    عربي وإقليمي

    الاحتلال يشنّ حملة دهم واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

      شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال، تخللتها عمليات اعتقال واسعة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات مليشيات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم.

      ففي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة حلحول شمال المدينة، وداهمت بناية سكنية قبل أن تعتقل شابًا من المكان.

      وفي جنوب نابلس، هاجمت مليشيات المستوطنين بركسًا يعود لمزارع فلسطيني في منطقة قماص بمحيط بلدة بيتا، كما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في منطقة “الظهرة” بالبلدة، وأقدموا على تخريب ممتلكات الأهالي.

      وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوب المدينة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها.

      كما اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله، وداهمت مكتب قناة الجزيرة في المدينة.

      وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال المحافظة، فيما اعتقلت الشاب ماهر عصاعصة عقب مداهمة منزله في بلدة علار شمال المدينة.

      وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال حي الضاحية واعتقلت الشابين وليد الأشقر وعزمي منصور، كما اعتقلت الشاب فؤاد الزربا عقب مداهمة منزله في الحي ذاته، بالتزامن مع اقتحام قرية سالم شرق المدينة.

      وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

