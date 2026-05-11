محسن رضائي يحذّر من مخاطر المشروع الصهيوني: كلفة مواكبته باهظة على المنطقة

حذّر القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي من مخاطر ما وصفه بـ”المشروع الصهيوني” في المنطقة، مؤكداً أن كلفة مواكبته ستكون “باهظة وشديدة”.

وقال رضائي في منشور عبر منصة “إكس”، إن هدف الكيان الصهيوني يتمثل في “إشعال نار الصراع والفتنة في المنطقة للسيطرة على أراضيها ومواردها”، داعياً العرب والمسلمين إلى التحلي بالوعي واليقظة في مواجهة هذه المخاطر.

وأضاف أن الانخراط أو مواكبة هذا المشروع يحمل أثماناً كبيرة، “خصوصاً بالنسبة إلى الجهات التي تمتلك طموحات تفوق قدراتها”، مشدداً على ضرورة الانتباه إلى التداعيات التي قد تنعكس على دول المنطقة وشعوبها.

المصدر: وكالة العالم