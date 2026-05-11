شهباز شريف: باكستان لعبت دوراً رئيسياً في جمع إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده تبذل كل ما بوسعها لإحلال السلام في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، مشيراً إلى أن باكستان لعبت دوراً رئيسياً في جمع إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات لأول مرة منذ عام 1979.

وقال شريف، خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لـ”معركة الحق” في نصب باكستان التذكاري، إن جهود بلاده “لم تقتصر على إقناع الطرفين بوقف إطلاق نار مؤقت، بل شملت أيضاً الدفع نحو الحوار المباشر”، مؤكداً استمرار المساعي الباكستانية لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن شكره للدول التي دعمت بلاده خلال التوترات مع الهند في أيار/مايو 2025، مثمناً ما وصفه بالدور الحيوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في “إحلال السلام وإنقاذ حياة ملايين الأشخاص”.

كما وجه شكره إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب الدول الصديقة التي ساندت إسلام آباد خلال الأزمة.

وأشاد شريف بالدعم الصيني لبلاده، واصفاً الصين بأنها “صديق عظيم وموثوق”، وقال إن بكين قدمت دائماً دعماً سياسياً ومعنوياً كاملاً لباكستان في أوقات الأزمات، مضيفاً أن “الصداقة بين باكستان والصين أعمق من المحيطات وأعلى من جبال الهيمالايا وأحلى من العسل”.

وحضر المناسبة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وقائد الجيش المشير عاصم منير، إلى جانب كبار قادة القوات المسلحة والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وفي ما يتعلق بقضيتي فلسطين وكشمير، أكد شريف أن باكستان “رفعت دائماً صوتاً قوياً دفاعاً عن الشعوب المظلومة في غزة وفلسطين وجامو وكشمير”، مشدداً على استمرار الدعم الدبلوماسي والسياسي والمعنوي للفلسطينيين والكشميريين “حتى نيل حقهم في تقرير المصير”.

كما أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بأداء القوات المسلحة خلال “معركة الحق”، معتبراً أنها أحبطت “المخططات الخبيثة للعدو” خلال المواجهة مع الهند في أيار/مايو 2025.

وقال إن الهند استخدمت حادثة “باهالغام” ذريعة لشن هجوم على باكستان، إلا أن إسلام آباد “لم تسمح بخروج الوضع عن السيطرة”، مشيراً إلى أنه عرض إجراء تحقيق شفاف في الحادثة، قبل أن تتطور الأحداث إلى “حرب غير معلنة”.

وأضاف أن القوات المسلحة الباكستانية “قدمت رداً تاريخياً” عبر إسقاط طائرات مقاتلة هندية وتدمير منظومات دفاع جوي، مؤكداً أن الهند طلبت وقف إطلاق النار بعد ساعات قليلة من التصعيد.

ووصف شريف عملية “بنيان مرصوص” بأنها “نجاح عسكري تاريخي وانتصار مجيد”، معتبراً أنها تجسد “الفخر الوطني والشجاعة وضبط النفس” الذي أظهرته باكستان خلال المواجهة.

المصدر: وكالة يونيوز