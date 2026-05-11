    المقاومة الإسلامية تلحق خسائر إضافية بجيش العدو “الإسرائيلي” في جنوب لبنان

      أعلنت وسائل إعلام العدو “الإسرائيلي” عن مصرع جندي جديد في صفوف قوات الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، موضحة أن الجندي قتل “جراء انفجار مُحلّقة مفخخة أطلقها حزب الله داخل قاعدة عسكرية في الشمال”.

      ويأتي هذا الاعتراف في ظل تزايد خسائر العدو في جنوب لبنان الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ 2 آذار/مارس الماضي.

      وتواصل المقاومة الإسلامية عملياتها دفاعًا عن لبنان وشعبه ضد العدو “الإسرائيلي”، حيث تُظهر المشاهد التي ينشرها يوميًا الإعلام الحربي في المقاومة الخسائر التي يتكبدها العدو، سواء في الجنود أو الآليات، ما يجعل العدو في حالة من الاستنزاف المتواصل جراء دخوله في “المستنقع اللبناني”.

      وبالسياق، قالت القناة 12 الصهيونية: إن “كبار الضباط في الجيش “الإسرائيلي” يحذرون بالقول: “عدنا إلى لعبة المعادلات مع حزب الله”.

      هذا؛ وقد أكدت قناة “كان” العبرية أن “جنودًا خائفين لا يأتون إلى الخدمة لعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم بوجه محلّقات حزب الله المفخخة”.

      وبهذا الإطار، قالت وسائل إعلام العدو إن “الجيش “الإسرائيلي” يختار إخفاء الوضع على الحدود الشمالية عن الجمهور من خلال فرض رقابة على الأحداث والمطالبة بإزالة الأخبار”.

      والخسائر المتزايدة للصهاينة في لبنان، والوضع الصعب الذي يعانيه جيش العدو، دفعا برئيس أركان الجيش “الإسرائيلي” إيال زامير مجددًا إلى التحذير من انهيار منظومة الاحتياط في الجيش الصهيوني، وأكد أنه “يجب على الجيش الحصول على مزيد من الجنود فورًا”.

      المصدر: اعلام العدو

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاحد 10-5-2026

      بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمّعات جيش العدو الإسرائيلي في عدة بلدات جنوب لبنان بقذائف مدفعيّة وصليات صاروخيّة

      خسائر إضافية لجيش العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان..