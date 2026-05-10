الأحد   
   10 05 2026   
   22 ذو القعدة 1447   
   بيروت 23:45
    حماس: استهداف الاحتلال للشرطة بغزة يهدف لنشر الفوضى وتقويض الاستقرار

    دانت حركة حماس “مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف الكوادر الشرطية في قطاع غزة”، واعتبرت أن “هذه السياسة تأتي في إطار محاولات ممنهجة لضرب الاستقرار المجتمعي ونشر حالة من الفوضى”.

    وأشارت الحركة، في بيان لها الأحد، إلى أن “اغتيال مدير مباحث شرطة خان يونس يمثل جريمة جبانة وإجرامية”، مؤكدة أن “الاحتلال يواصل استهداف المنظومة الشرطية بشكل متعمد”.

    وقالت حماس إن “هذه الاعتداءات تهدف إلى تكريس حالة الفلتان الأمني، وإفشال أي جهود وطنية تسعى إلى إعادة مظاهر الحياة الطبيعية وتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع”.

    وفي السياق ذاته، كشفت الحركة عن حصيلة جديدة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 850 مواطنًا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

    وجددت الحركة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق، إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر، والعمل على توفير الحماية الدولية والإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

