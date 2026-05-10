روسيا | بوتين يبحث مع رئيس “لاوس” تعزيز الشراكة الاستراتيجية

استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره اللاوسي ثونغلون سيسوليث في الكرملين يوم السبت، وذلك في إطار زيارة رسمية للأخير إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ81 لـ “يوم النصر” في الحرب الوطنية العظمى.

وعقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً عقب انتهاء العرض العسكري السنوي، حيث أعرب الرئيس سيسوليث عن اعتزازه بالمشاركة للمرة الثانية في هذه الاحتفالات، مشيداً بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.

خلال اللقاء، أكد بوتين وسيسوليث على عمق العلاقات الاستراتيجية بين روسيا ولاوس، مع التركيز على التعاون في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والتبادل الثقافي.

وشارك رئيس لاوس إلى جانب عدد من قادة الدول الأجنبية -من بينهم رئيس بيلاروسيا وأوزبكستان وسلطان ماليزيا ورئيس وزراء سلوفاكيا- في وضع الزهور على ضريح الجندي المجهول.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون ضمن إطار منظمة “آسيان”، خاصة وأن لاوس تلعب دوراً محورياً في تنسيق العلاقات بين روسيا ودول جنوب شرق آسيا.

