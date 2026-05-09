إيران تدعو رابطة وكالات تشجيع الاستثمار العالمية لإدانة “العدوان الصهيوأمريكي” على أراضيها

وجهت منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية رسالة رسمية إلى الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار “WAIPA”، دعتها فيها إلى إدانة “العدوان الصهيوأمريكي” الذي استهدف الأراضي الإيرانية مؤخراً.

وأكد نائب وزير الاقتصاد الإيراني ورئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والتقنية مهدي حيدري، في رسالته إلى رئيس الرابطة، أن عضوية إيران في المنظمة منذ عام 2002 أسهمت في تعزيز التعاون وتطوير الخبرات الفنية، مشيراً إلى أن استهداف إيران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني “يتطلب موقفاً واضحاً من المنظمة الدولية”.

وأضاف حيدري أن الرابطة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية المستدامة، “مدعوة أخلاقياً وإنسانياً لإدانة الاعتداءات”، لافتاً إلى أنها مؤسسة تُعنى بتشجيع الاستثمار وتحقيق السلام والتنمية.

وشدد المسؤول الإيراني، في ختام رسالته، على أن إيران “ستعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب”، مؤكداً أنها ستعتمد على التعاون مع الجهات التي تلتزم “بالمبادئ المهنية والحياد”.

واعتبر حيدري أن إدانة العدوان “هو أقل ما يجب على منظمة WAIPA القيام به”، مؤكداً أن ذلك “سيسهم في تعزيز العلاقات الدولية والاستثمار المستدام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

