لافروف يدعو لدعم الحوار الأميركي الإيراني لمنع تجدد الحرب في المنطقة

أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ضرورة دعم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لمنع تجدد الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان رفض موسكو لأي تصعيد يهدد الاستقرار ويؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية في إيران والدول العربية المجاورة، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق والتواصل للوصول إلى تسوية طويلة الأمد.

وفي السياق نفسه، بحث لافروف مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سبل منع العودة إلى التصعيد، مع التشديد على أهمية استمرار الاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مستدام.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء التوتر في الخليج ومضيق هرمز، عقب المواجهات الأخيرة بين القوات الأميركية والإيرانية في المنطقة.

