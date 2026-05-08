الرئيس عون: لبنان متمسك بوقف النار والاعمال العسكرية كافة للانطلاق بالمفاوضات

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وادارة الازمات حجة لحبيب Hadja Lahbib في خلال استقباله لها في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم مع الوفد المرافق، ان “الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان، يجب ان يصب في اطار الضغط لالزام إسرائيل على وقف اطلاق النار والامتناع عن تفجير المنازل وجرفها في القرى التي تحتلها في الجنوب، كما عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني”، مؤكدا ان “لبنان متمسك بوقف النار والاعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب تمهيدا لاعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والافراج عن الاسرى اللبنانيين وعودة النازحين الى بلداتهم وقراهم”، مشددا على ان “وقف النار يجب ان يكون كاملا وشاملا”.

ولفت الرئيس عون المفوضة الأوروبية الى “الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وارتفاع عدد النازحين الى نحو مليون شخص، ناهيك عن الاضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمنازل والممتلكات والمزروعات”، معتبرا ان “الحاجة الى إغاثة النازحين ترتفع يوما بعد يوم، ما جعل لبنان يناشد الدول الشقيقة والصديقة لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلة”، شاكرا الاتحاد الأوروبي على “التجاوب الدائم مع حاجات لبنان وحرص دوله على السيادة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية”، مؤكدا ان “هذا الهدف تعمل الحكومة على تحقيقه”.